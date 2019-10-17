كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل وفاة 35 معتمرًا وإصابة 4 إثر حادث "مكة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المملكة العربية السعودية، وفاة 35 معتمرًا وإصابة 4 آخرون، مساء الأربعاء، إثر اصطدام حافلة كانت تقلهم بأحد السيارات على طريق الهجرة بين مكة والمدينة.

حيث وقع الحادث جراء اصطدام حافلة المعتمرين بأحد السيارات ما تسبب في وقوع الكارثة.

وأوضح بيان صحفي، أنه عند الساعة السابعة بتوقيت المملكة توجهت الجهات الأمنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى مكان الحادث، عقب اصطدام الحافلة التي كانت تنقل (39) شخصًا من جنسيات آسيوية وعربية، بمعدة ثقيلة وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة، فيما نقلت وزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي 4 مصابين إلى مستشفى الحمنة، ثم نقلت 3 حالات منهم إلى مستشفى الملك فهد لاستكمال علاجهم.