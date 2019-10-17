شكرا لقرائتكم المرصد: القوات التركية تشن هجوما جديدا بمدينة رأس العين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء، إن القوات التركية شنت هجوما جديدا في مدينة رأس العين بغطاء جوي وبري مكثف.

وفي سياق ذي صلة أعلن قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي تجميد كافة العمليات ضد تنظيم داعش الذي لا يزال ينشط على شكل خلايا نائمة رغم هزيمته الميدانية.

وأوضح "عبدي" في مقابلة تلفزيونية أن مواجهة داعش ستقتصر على العمل الدفاعي لصد هجمات التنظيم المتطرف، مشيرا إلى أن الاتفاق مع دمشق لم ينفذ بعد ويتطلب انتشار قوات النظام في منطقة الحدود مع تركيا.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية قد تحدثت مؤخراً عن خشيتها من أن ينعكس انصرافها إلى قتال القوات التركية التي تشن هجوماً ضدها منذ أسبوع سلباً على جهودها في ملاحقة خلايا تنظيم داعش.