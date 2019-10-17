"الخارجية" تهيب بالمسافرين الالتزام بألا تقل مدة صلاحية جوازات السفر عن (6 أشهر)

الموجز

قال السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج أن علي المواطنين المصريين الراغبين في السفر للخارج بضرورة الالتزام بألا تقل مدة صلاحية جوازات سفرهم عند المغادرة عن (6 أشهر).

وأوضحت وزارة الخارجية، فى بيان لها، أن سلطات تلك الدول ترجع ذلك إلى ما تقتضيه القواعد الدولية الخاصة بالاتحاد الدولى للنقل الجوى "الإياتا" والتى تقضى بألا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر.

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و تتمسك الدول التي تسمح بسفر المواطنين المصريين إليها بدون تأشيرة دخول مسبقة بعدم السماح للمسافرين إليها بالدخول من موانئ الوصول إذا كانت صلاحية جواز السفر تقل عن ستة أشهر وقت وصولهم إلى منافذ الدخول بتلك الدول .