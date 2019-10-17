شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بعقد اجتماع لخبراء تقييم قيمة مخالفات المبانى لتحديد الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، دعوة ممثلين عن خبراء تقييم قيمة التصالح على مخالفات البناء، من أعضاء اللجنة المعنية بتحديد الأسعار نظير تقنين الأوضاع، والتى جرى تشكيلها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، لمناقشة التنسيق فيما بينهم على مستوى المحافظات.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى يجرى تطبيقه حاليًا على أرض الواقع، يحظى باهتمام كبير من مجلس النواب، وكافة مؤسسات الدولة، حيث تضمن التشريع العديد من التيسيرات وأن يكون جاذبًا للمواطنين راغبى تقنين أوضاعهم، بهدف القضاء على ظاهرة البناء المخالف بشكل نهائى ويعالج وضع استمر لسنوات طوال.

وأشار عضو اللجنة، أن هناك بعض الملاحظات عقب البدء فى تفعيل القانون على أرض الواقع، منها استياء المواطنين من تقدير قيمة التصالح فى محافظة الفيوم على سبيل المثال، وأنه أعلى من محافظة القليوبية والتى تنتمى للقاهرة الكبرى، وحرصت اللجنة خلال اجتماعها الأخير على ضرورة إيجاد آلية لتلاشى هذه الملاحظات والتخفيف عن كاهل المواطنين بشأن إجراءات التصالح، على أن يكون هناك تنسيق بين كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، ووضع أسعار تراعى الأوضاع الاجتماعية.