شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البرلمانى الدولى قاطرة الدبلوماسية البرلمانية العالمية.. اعرف أهدافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء اتحاد البرلمانى الدولى ليكون بمثابة منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، فحرص منذ إنشائه فى عام 1889 على عدة أهداف تتمثل فى تشجيع الحكم الديمقراطى من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب، ونشر السلام والديموقراطية، وحقوق الانسان، وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار السياسى والتعاون والعمل البرلمانى، وتعقد الجمعية العامة للاتحاد اجتماعاتها مرتين سنوياً.

ويتصدى الاتحاد البرلمانى الدولى للعديد من القضايا العالمية من خلال أجهزته ولجانه الدائمة مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين واللجنة الدائمة للتمويل والتنمية المستدامة والتجارة بالإضافة للجنة الدائمة للديموقراطية والحكم الرشيد، ويحرص الاتحاد على توثيق علاقته بالأمم المتحدة المنظمة العالمية الحكومية الأم من خلال لجنته الدائمة لشئون الأمم المتحدة، ويواكب الاتحاد البرلمانى الدولى التحديات العالمية المعاصرة، فكان إنشاؤه الفريق الاستشارى رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب و التطرف، والذى يهدف إلى تنسيق رؤية برلمانية عالمية لمكافحة الارهاب الظاهرة العالمية الأكثر إلحاحا فى خطورتها.

كما يحرص الاتحاد على تمكين المرأة والشباب من خلال لجنة النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب، وتأتى اللجنة التنفيذية بمثابة الجهاز الإدارى للاتحاد البرلمانى الدولى ويرأسها رئيس الاتحاد وعضوية ممثلو المجموعات الجغرافية بالاتحاد البرلمانى الدولى.

ويلعب مجلس النواب المصرى دوراً بارزاً فى أروقة المنظمة البرلمانية العالمية من خلال المجموعات الجغرافية العربية والإفريقية والإسلامية بالاتحاد للتعاطى مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية اتساقا مع الرؤية المصرية للقضايا والتحديات العالمية والاقليمية من منطلق دورها الخارجى المؤثر بجناحيه البرلمانى والحكومى على الصعيدين الدولى والإقليمى.