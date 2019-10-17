- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، إن هناك اعتقاد بأن تركيا استخدمت أسلحة غير تقليدية في هجومها على مدينة رأس العين.
وحث بالي، في تغريدات عبر حسابه الشخصي على تويتر، المنظمات الدولية على إرسال فرقهم للتحقق من بعض الجروح الناتجة عن تلك الهجمات.
وأشار إلى أن المؤسسات الطبية في شمال شرقي سوريا تفتقر للفرق الطبية ذات الخبرة، بعد انسحاب المنظمات غير الحكومية نتيجة الغزو التركي.
وبدأت تركيا الأربعاء الماضي هجوما عسكريا شمال شرقي سوريا، في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي "عدوانا سافرا وانتهاكا لسيادة دولة"، ووصفته جامعة الدولة العربية بـ"الغزو"، ودعت إلى ضرورة تحرك أممي بإيقافه.
وقتل ما لا يقل عن 70 مدنيا، ونزح أكثر من 300 ألف شخص جراء العدوان التركي المستمر على شمال شرقي سوريا منذ أسبوع، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر "سوريا الديمقراطية": تركيا تستخدم أسلحة غير تقليدية برأس العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.