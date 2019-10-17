"سوريا الديمقراطية": تركيا تستخدم أسلحة غير تقليدية برأس العين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، إن هناك اعتقاد بأن تركيا استخدمت أسلحة غير تقليدية في هجومها على مدينة رأس العين.

وحث بالي، في تغريدات عبر حسابه الشخصي على تويتر، المنظمات الدولية على إرسال فرقهم للتحقق من بعض الجروح الناتجة عن تلك الهجمات.

وأشار إلى أن المؤسسات الطبية في شمال شرقي سوريا تفتقر للفرق الطبية ذات الخبرة، بعد انسحاب المنظمات غير الحكومية نتيجة الغزو التركي.

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وبدأت تركيا الأربعاء الماضي هجوما عسكريا شمال شرقي سوريا، في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي "عدوانا سافرا وانتهاكا لسيادة دولة"، ووصفته جامعة الدولة العربية بـ"الغزو"، ودعت إلى ضرورة تحرك أممي بإيقافه.

وقتل ما لا يقل عن 70 مدنيا، ونزح أكثر من 300 ألف شخص جراء العدوان التركي المستمر على شمال شرقي سوريا منذ أسبوع، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.