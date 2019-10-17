عاصفة انتقادات بـ"النواب الأمريكي" ضد ترامب والعدوان التركي

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مساء الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب "صدم" من عدد الجمهوريين الذين صوتوا لصالح قرار التنديد بسحب القوات من سوريا.



وصوّت 354 نائبا لصالح مشروع القرار وعارضه 60 بعدما انضم العشرات من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية المؤيدة للمشروع.

وفي السياق ذاته، اتهم زعيم الأغلبية في مجلس النواب ميتش ماكونيل الرئيس ترامب بخلق أزمة في الشرق الأوسط، نتيجة قرار انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا، مما سمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجوم على حلفاء واشنطن الأكراد.

كما أكد النائب الجمهوري بمجلس النواب مايكل ماكول أنه سيعرض، الخميس، حزمة من العقوبات على تركيا بسبب توغلها في سوريا.

وفي وقت سابق، قالت ليز تشيني النائبة بالكونجرس الأمريكي إن الجمهوريين في مجلس النواب يعتزمون طرح تشريع لفرض عقوبات على تركيا، ردا على عدوانها في سوريا.

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كما أدان نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الغزو التركي، الذي يثير العنف والاضطرابات في المنطقة.





وفي مجلس الشيوخ، دعا السيناتور الديمقراطي البارز تشاك شومر مجلس النواب للموافقة بسرعة على القرار، لإحالته على الفور إلى مجلس الشيوخ.

وفي وقت سابق، اجتمع ترامب مع‭‭‭ ‬‬‬الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين لمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة بالمجلسين في البيت الأبيض، لبحث الوضع في سوريا.

وبدأت تركيا، الأربعاء الماضي، هجوما عسكريا شمال شرقي سوريا، في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي "عدوانا سافرا وانتهاكا لسيادة دولة"، ووصفته جامعة الدولة العربية بـ"الغزو"، ودعت إلى ضرورة تحرك أممي بإيقافه.

وقتل ما لا يقل عن 70 مدنيا ونزح أكثر من 300 ألف شخص جراء العدوان التركي المستمر على شمال شرقي سوريا منذ أسبوع، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.