شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم «سلمان للإغاثة».. التحاق 210 من الأيتام اليمنيين بالمدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (اليمن) التحق 210 من أبناء الأيتام اليمنيين في محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي بمدارسهم خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. التحق 210 من أبناء الأيتام اليمنيين في محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي بمدارسهم خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. ويأتي ذلك في إطار برنامج الحماية لأسر الأيتام الذي ينفذه المركز في اليمن لدعم قطاع التعليم وتوفير المساعدات التعليمية الأساسية للأيتام وأسرهم.



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