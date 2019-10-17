شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان: مقتل 3 في هجوم انتحاري.. والمملكة تدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أفغانستان)

أدانت المملكة واستنكرت الهجوم الانتحاري الذي وقع في إقليم لغمان بشرق افغانستان، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وأصابة 27 آخرين أمس (الأربعاء) عندما فجر انتحاري شاحنة ملغومة قرب مقر للشرطة في أفغانستان. وتحدثت المصادر عن وجود شرطيين بين القتلى.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان، إن مقاتلي طالبان استخدموا شاحنة كبيرة في الهجوم الذي وقع في إقليم لغمان بشرق البلاد. وكشف المتحدث باسم حاكم الإقليم أسد الله دولت زاي أن 20 تلميذاً بمدرسة دينية بين المصابين. وأضاف «كان الانفجار ضخما». ومن المتوقع ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمال الإنقاذ في البحث وسط حطام المباني التي دمرها الانفجار. وقال أحد سكان المنطقة ويدعى عبيدالله «ما زلنا نبحث مع فرق الإنقاذ عن جثث تحت الأنقاض».