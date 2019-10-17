شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يهاجم أردوغان: مسؤول عن عدم الاستقرار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس (الأربعاء) رئيس النظام التركي رجب أردوغان «مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة». وقال إنه يتطلع للتوصل إلى حل للموقف في سورية خلال زيارته إلى أنقرة. وأكد أن أمريكا تعمل على ضمان عدم حدوث فراغ في سورية. وأوضح في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس» أن هدف زيارة الوفد الأمريكي لأنقرة هو إيجاد حل للوضع في سورية وليس الإضرار بالعلاقات الأمريكية التركية، بحسب تعبير بومبيو. وأفاد بومبيو بأنه لا يزال يخطط لزيارة تركيا، ويتوقع مقابلة أردوغان، رغم تصريحات هذا الأخير حول عدم رغبته بلقائه ونائب الرئيس الأمريكي.

حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس (الأربعاء) رئيس النظام التركي رجب أردوغان «مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة». وقال إنه يتطلع للتوصل إلى حل للموقف في سورية خلال زيارته إلى أنقرة. وأكد أن أمريكا تعمل على ضمان عدم حدوث فراغ في سورية. وأوضح في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس» أن هدف زيارة الوفد الأمريكي لأنقرة هو إيجاد حل للوضع في سورية وليس الإضرار بالعلاقات الأمريكية التركية، بحسب تعبير بومبيو. وأفاد بومبيو بأنه لا يزال يخطط لزيارة تركيا، ويتوقع مقابلة أردوغان، رغم تصريحات هذا الأخير حول عدم رغبته بلقائه ونائب الرئيس الأمريكي.

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