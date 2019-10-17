شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تحذيرات أمريكية.. سفن صينية تخفي نفط إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال مسؤولان كبيران في الإدارة الأمريكية إن البيت الأبيض يحذر شركات الشحن الصينية من إغلاق أجهزة التتبع الخاصة بسفنها لإخفاء شحنات نفط إيرانية بما يمثل انتهاكاً للعقوبات الأمريكية.

وقال أحد المسؤولين لرويترز مشترطاً عدم نشر اسمه «نبعث بالكثير من الرسائل لشركات الشحن، لا تريدون فعل هذا، الأمر لا يستحق.. إنه سلوك خطير للغاية وغير مسؤول».

والصين هي أكبر دولة لا تزال تشتري النفط الإيراني بعدما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض العقوبات على الخام الذي يعد سلعة التصدير الإيرانية الرئيسية، ثم شدد العقوبات في مايو في مسعى لخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر. وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات في 25 سبتمبر على 5 صينيين ووحدتين تابعتين لشركة كوسكو الصينية للملاحة البحرية قائلة إنها شحنت خاماً إيرانياً بما يعد انتهاكا للعقوبات. وقالت الإدارة الإمريكية أمس الأول (الثلاثاء) إنها تأكدت على نحو مستقل من أن كوسكو تغلق نظام التعريف الآلي على متن سفنها.

وقالت شركة كوسكو لناقلات الشحن (داليان) في بيان بالبريد الإلكتروني إن سفنها لم تغلق أجهزة نظام التعريف الآلي، ولم تتوقف عن إرسال الإشارات عبر هذا النظام، مضيفة، «ستظل كوسكو لناقلات الشحن (داليان) ملتزمة بالقوانين والقواعد المعمول بها في تنفيذ أنشطة عملياتها». ولم يتضح ماذا يمكن أن تفعله إدارة الرئيس ترمب لمنع الناقلات من إغلاق أجهزة التتبع.