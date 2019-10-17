شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إدانته بالفساد.. سجن شقيق روحاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ ف ب (واشنطن، طهران)

دخل شقيق رئيس النظام الإيراني حسين فريدون، السجن أمس (الأربعاء) في طهران، لقضاء عقوبة صدرت بحقه لخمس سنوات في قضايا فساد، بحسب ما أوردت وكالة إيسنا شبه الرسمية. وحضر فريدون إلى مكتب المدعي العام حيث "نقل إلى سجن إيوين، وفق ما أعلن محاميه حسين سيرتيبي. وأوقف فريدون، وهو أيضا المستشار الخاص لروحاني في يوليو 2017 لورود اسمه في عدة قضايا فساد. واتهم بارتكاب "جرائم مالية" لكن أفرج عنه غداة توقيفه بعد دفعه كفالة حددت بما يساوي آنذاك حوالى 9,3 مليون دولار (8,4 مليون يورو) وبدأت محاكمته في فبراير، وأعلنت السلطة القضائية أنه حكم عليه في الاستئناف بالسجن خمس سنوات مع النفاذ وبدفع غرامة لم تحدد قيمتها وبإعادة تسديد "الرشاوى" التي اتهم بتقاضيها.من جهة أخرى، تظاهرت مجموعة من نشطاء اتحاد الطلاب الإيرانيين في جامعة طهران أمس، ضد الرئيس حسن روحاني عندما كان يلقي كلمة هناك. واحتج المتظاهرون على أحكام السجن الصادرة ضد عشرات الطلاب المعتقلين بتهمة المشاركة في الاحتجاجات الشعبية العام الماضي، وزيادة الرسوم الجامعية والقوانين التمييزية. وذكّر المتظاهرون روحاني بتعهداته بإعادة الطلاب المفصولين من الجامعة بسبب أنشطتهم السياسية والقضاء على «البيئة الأمنية» في الجامعات خلال حملاته الانتخابية.

وقال روحاني إنه كان هناك جدل على مدى السنوات الخمس الماضية حول ما إذا كانت إستراتيجية النظام هي التعامل مع العالم أو مواجهته. ودعا إلى الانفتاح على العالم لمصلحة البلاد خلافا لما يروج له منافسوه المحافظون، مستشهدا بالعقوبات والعزلة الدولية ضد بلاده قائلا: «يمكننا العيش دون التعامل مع العالم، لكن لا يمكننا أن نتطور».