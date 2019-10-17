شكرا لقرائتكم خبر عن تضارب الأنباء حول دخول قوات الأسد الرقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

تضاربت الأنباء أمس (الأربعاء) حول دخول قوات النظام السوري إلى الرقة لأول مرة منذ نحو خمس سنوات. فبينما أعلنت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد أن القوات دخلت مدينة الرقة، لأول مرة منذ 5 سنوات، وبدأت في إقامة بعض نقاط المراقبة، نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال مداخلة، دخول قوات النظام إلى الرقة.

جاء ذلك بعد أيام من إبرام القوات الكردية، التي كانت قد انتزعت السيطرة على الرقة من تنظيم داعش الإرهابي، اتفاقاً مع النظام السوري على انتشار قواته على الحدود مع تركيا.

في غضون ذلك، عبرت قوات روسية نهر الفرات بشمال سورية متجهة شرقا مع قوات سورية الديموقراطية أمس. وذكر المرصد السوري، أن القوات الروسية وصلت إلى مشارف مدينة كوباني بشمال سورية.

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وحول التحركات الروسية في شمال سورية، عرضت وسائل إعلام روسية أولى صور تمركز القوات الروسية والسورية في منبج التي كانت تنتشر فيها سابقاً قوات أمريكية.

وبثت قناة «روسيا 24» العامة صوراً لمدرعات روسية تجول في المدينة غداة إعلان موسكو إرسال قوات لها إلى المنطقة.

وعرضت قناة «آر تي»، الممولة من الحكومة الروسية، بدورها مقاطع مصورة تظهر التقاء قافلة عسكرية أمريكية بأخرى سورية على طريق بين منبج وعين العرب، وذلك غداة تأكيد التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الثلاثاء، انسحابه من المنطقة.

وتمركزت القوات السورية في منبج بعد الانسحاب الأمريكي وذلك في أعقاب التوصل لاتفاق بين الأكراد ودمشق يهدف إلى صد تقدم القوات التركية.