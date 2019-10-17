شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: بدء اجتماعات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لمناقشة بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بجلسة الثلاثاء الماضى، عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، إن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل أثناء انعقاد الجلسات.

وأضاف "الشريف"، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الاجتماع سيتناول وضع جدول زمنى للانتهاء من المناقشات، ثم ستحيل التقرير اللجنة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مع عدد من التوصيات، مؤكداً أنه إذا تطلب الأمر حضور الوزراء المختصين باجتماعات اللجنة، ستدعو اللجنة الوزراء لفتح النقاش أمامهم.

وأكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب، أن اللجنة مكونة من رؤساء اللجان النوعية الـ25، وأن تلك اللجان ستقدم تقاريرها عن البيان، كلاً حسب تخصصه.