شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تؤكد أهمية الاستثمار والحوكمة فى القطاع الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن خطة عملها تأتى انطلاقا من استراتجية التنمية المستدامة "رؤية مصر عام 2030"، والتى تهدف إلى زيادة الاستثمار فى الصحة مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، واستخدام تقييم تكنولوجيا الصحة كأداة قياسية لإدخال واستخدام الأجهزة والأدوية والتدخلات للتطبيق الفعال لتقيم التكنولوجيا الصحية.

وأشارت اللجنة، فى خطة عملها التى أقرتها للعمل على أساسها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، إلى أن الاستراتجية تستهدف أيضا فى مجال الصحة، تحسين حوكمة القطاع الصحى، بما يضمن إدارة هذا القطاع بفاعلية ومسئولية وشفافية على جميع المستويات، وتطوير نظام المعلومات الصحية ونظم التقييم والمتابعة، وإنشاء خريطة صحية قومية للمرضى والخدمات الصحية، واستخدام تطبيقات العلاج عن بعد، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.

وأوضحت لجنة الشئون الصحية، إلى أنه تحرص من خلال عملها الرقابى والتشريعى، على ضرورة تفعيل مواد الدستور التى تؤكد أنه لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة، وحرمة جسد الإنسان، وتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها، وضمان الحقوق الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وضمان الحقوق الصحية للمسنين، ورعاية الشباب والنشء نفسيا وبدينا.