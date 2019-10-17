بنس وبومبيو يتوجهان إلى تركيا بحثا عن وقف العدوان على سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
توجه مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إلى أنقرة سعيا لإجراء محادثات تستهدف التوصل لوقف العدوان على سوريا.
وقال بنس في تدوينة على تويتر إنه "شرف بقيادة وفد إلى تركيا نيابة عن" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومن المقرر أن يلتقي بنس اليوم الخميس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يرفض أي محاولة للتوسط من أجل هدنة في سوريا.
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