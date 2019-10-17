بتر ذراع مواطن إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أجرى أطباء مستشفى الزهور المركزي بمحافظة بورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، عملية بتر لذراع مواطن نتيجة حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز.
واستقبل مستشفى الزهور المركزي المصاب "م.ع"، 32 عاما، مصاب بتهتك في الذراع نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز، وتم تقديم الاسعافات الطبية اللازمة، ووقف النزيف وعمل عملية بتر لذراعه من فوق الكوع بعد عمل الفحوصات اللازمة، كما تم حجز المريض بالمستشفى تحت الملاحظة لحين تمام شفاءه.
وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على ملابسات الحادث.
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