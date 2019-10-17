واشنطن تحذر من فرض عقوبات جديدة على تركيا حال عدم وقف العدوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

حذر وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوتشن، من فرض عقوبات جديدة على تركيا، حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وفرضت واشنطن، عقوبات مالية على ثلاثة مسؤولين أتراك بالإضافة إلى وزارتي الطاقة والدفاع، بأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، يهدف للضغط على أنقرة لإيقاف عمليتها العسكرية شمال شرق سوريا.

ونشرت الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يسمح لوزارتي الخزانة والخارجية بفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات تركية ضالعة بالعملية العسكرية التي تعرض حياة المدنيين للخطر وتقوض السلام في شمال شرق سوريا.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن هذا الأمر يهدف الضغط على أنقرة لوقف عملية "نبع السلام" وفرض وقف إطلاق نار في المنطقة بشكل فوري، وكشفت عن إدراج ثلاثة مسؤولين أتراك بالإضافة إلى وزارتي الطاقة والدفاع، على لائحة العقوبات تزامنا مع توقيع ترامب على الأمر التنفيذي.