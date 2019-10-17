البحرية الليبية:إنقاذ 82 مهاجرا غرب طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس (د ب أ)

تمكن حرس السواحل التابع للبحرية الليبية صباح اليوم الأربعاء من إنقاذ 82 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 40 ميلا شمال شرق مدينة الزاوية غرب طرابلس.

وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية في إيجاز صحفي مساء اليوم: كان من المهاجرين 11 امرأة و 8 أطفال".

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وينتمي أغلب المهاجرين لدول السودان وسورية، فيما يحمل البقية جنسيات أفريقية مختلفة لم يسمها المكتب، بالإضافة لبنغالي واحد.

وحول مصير المهاجرين بعد وصولهم اليابسة، قال مكتب الإعلام: "لايزال المهاجرون في نقطة الإنزال بانتظار تجاوب جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية بالإيعاز لأحد مراكز الإيواء التابعة له بالمنطقة لغرض استلامهم، حيث تم إعلام الجهات ذات العلاقة بالخصوص، وفي حالة عدم التجاوب سيتم إخلاء سبيل المهاجرين لاحقا".

وأشار المكتب إلى إخلاء سبيل 90 مهاجرا جرى انقاذهم أمس الثلاثاء، ووصلوا اليوم الأربعاء لنقطة الحميدية التابعة لقطاع طرابلس، وأرجع المكتب ذلك لعدم تسلم المهاجرين من الجهات المعنية، بعد مخاطبتهم بالخصوص، وطول الانتظار، دون جدوى.