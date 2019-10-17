بومبيو يبلغ نظيره التركي بمعارضة واشنطن العدوان على سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يبلع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، في اتصال هاتفي معارضة الولايات المتحدة الهجوم العسكري التركي، على شمال سوريا، بحسب "سكاي نيوز".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يواصل المفاوضات مع في ظل العقوبات الأخيرة التي فرضها عليه، إثر العدوان التركي على شمال شرق سوريا.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض حزمة من العقوبات على تركيا، بسبب عدوانها على الشمال السوري.
وأكد الرئيس الأمريكي، أن أنه سيصدر قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين، وأي شخص يساهم في العدوان التركي المزعزع للاستقرار في شمال شرق سوريا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وتابع ترامب، أن الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50%، كما أن وزارة التجارة ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز 100 مليار دولار مع تركيا.
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