تركيا تعتقل 24 شخصًا لمعارضتهم الهجوم على سوريا

قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم، الأربعاء 16 أكتوبر 2019، إن السلطات إعتقلت 24 شخصا لنشرهم "دعاية سوداء" على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العملية العسكرية التي تنفذها أنقرة في سوريا.

وذكرت أن 24 شخصا من 186 شخصا ألقي القبض عليهم لإنتقادهم الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي قد أعتقلوا رسميا. وأتهموا "بتحريض الرأي العام على الكراهية والعداء" و"نشر دعاية لمنظمة إرهابية".

وتقول تركيا إنها ستطهر منطقة كبيرة على إمتداد حدودها مع سوريا مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها منظمة إرهابية على صلة بأكراد متمردين في الداخل.

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وفي حين أيدت أغلب أحزاب المعارضة العملية العسكرية في سوريا، دعا حزب الشعوب الديمقراطي لوقفها ووصفها بأنها "محاولة غزو".

وبدأ الادعاء تحقيقا مع الزعيمين المشاركين في رئاسة الحزب بسبب تعليقاتهما.

وكانت السلطات قد بدأت تحقيقات مشابهة بعد عمليتين سابقتين عبر الحدود في سوريا. واعتقل أكثر من 300 شخص بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت الهجوم التركي في شمال سوريا في يناير كانون الثاني 2018.