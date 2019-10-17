وزير الخارجيّة الفرنسي : 9 نساء فرنسيّات منتميات لتنظيم "داعش" هربن من مخيّمٍ شمالي سوريا

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان اليوم، الأربعاء 16 أكتوبر 2019، إن 9 نساء فرنسيات منتميات لتنظيم "داعش" هربن من مخيم تسيطر عليه الوحدات الكردية شمالي سوريا.

وأشار إلى أن المخيمات التي تأوي المعتقلين المنتمين لداعش شمال شرقي سوريا ليست مهددة (في الوقت الراهن).

Advertisements

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في التاسع من أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمالي سوريا، تحت إسم "نبع السلام".

وإدعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".