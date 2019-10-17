وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة، بأن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية انطلقت من موقع «أبو صفية» العسكري الإسرائيلي، الجاثم على الشريط الحدودي شرق جباليا، وتوغلت لمسافة عشرات الأمتار في أراضي الفلسطينيين الحدودية.
على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس خطيب المسجد الأقصى المبارك إسماعيل نواهضة.
وقال محامي نواهضة خلدون نجم، إن قوات الاحتلال اعتقلت نواهضة أثناء توجهه إلى مدينة القدس عبر حاجز قلنديا العسكري، واقتادته إلى قسم التحقيق المعروف «غرف رقم «4، في مركز للتحقيق والتوقيف في المسكوبية بالقدس المحتلة، للتحقيق بحجة التحريض ضد الاحتلال في خطب الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تتوغل شرق جباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.