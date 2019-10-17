قوات الاحتلال تتوغل شرق جباليا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس في أراضي الفلسطينيين الحدودية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة، بأن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية انطلقت من موقع «أبو صفية» العسكري الإسرائيلي، الجاثم على الشريط الحدودي شرق جباليا، وتوغلت لمسافة عشرات الأمتار في أراضي الفلسطينيين الحدودية.

على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس خطيب المسجد الأقصى المبارك إسماعيل نواهضة.

وقال محامي نواهضة خلدون نجم، إن قوات الاحتلال اعتقلت نواهضة أثناء توجهه إلى مدينة القدس عبر حاجز قلنديا العسكري، واقتادته إلى قسم التحقيق المعروف «غرف رقم «4، في مركز للتحقيق والتوقيف في المسكوبية بالقدس المحتلة، للتحقيق بحجة التحريض ضد الاحتلال في خطب الجمعة.