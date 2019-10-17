8 أيام لعملية إردوغان تحقق للأسد ما عجز عنه في سنوات

دخلت قوات النظام السوري أمس مدينة كوباني «عين العرب» في شمال سورية بموجب اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية في مواجهة الهجوم التركي المستمر منذ أسبوع ضد مناطق سيطرتها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد آخر، أعلن مسؤول كبير في البنتاجون أنّ الولايات المتحدة تريد مواصلة التعاون مع المقاتلين الأكراد في قوات سورية الديموقراطية في الحرب ضد داعش.

إلى ذلك، اندلعت اشتباكات، أمس، بين الجيش السوري والقوات الكردية من جهة والفصائل المقاتلة الموالية لتركيا من جهة أخرى في شمال سورية، فيما أكدت الرئاسة التركية، أمس، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيلتقي، اليوم، نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي توجه إلى أنقرة، أمس، في مسعى للتوصل لوقف إطلاق النار.

عقوبات خلق بنك

قالت وزارة العدل الأميركية إنّ خلق بنك التركي يُلاحَق بتهم الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، بينما نفى البنك، ارتكاب أي مخالفات.

وأوضحت الخارجية الأميركية أنّ البنك تآمر بين العامين 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال.