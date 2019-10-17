ملتقى خدمة الوحيين يوصي باستخدام وسائل التواصل لخدمة الكتاب والسنة

أوصى ملتقى «خدمة الوحيين» الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي ممثلة في الهيئة العالمية للكتاب والسنة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، أصحاب الخطاب الديني بالالتزام بالمنهج الصحيح للكتاب والسنة، داعيا الجهات المعنية في كل دولة إلى ضبط الفتوى لقطع الطريق على دعاة الغلو والتطرف.

تقنيات

أوصى المشاركون بتشجيع استخدام التقنيات الحديثة ولاسيما وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الكتاب والسنة، إضافة إلى إنشاء منصة لإنتاج البرمجيات والتطبيقات الذكية المتعلقة بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

وتبنت التوصيات إطلاق جائزة عالمية تمنح لخدمة الكتاب والسنة، ونشر ثقافة الوقف على المشروعات المتعلقة بخدمة الوحيين، واستثمار الإعلام في نشر الوعي المجتمعي بأهمية توظيف الوقف في هذا الصدد.

حاجة

أكد الشيخ العيسى عزم الرابطة على إطلاق منتدى للشباب المسلم يُعْنَى بالحوار المفتوح مع العلماء والمفكرين في قضايا تتعلق بتقوية راسخ الإيمان، كما عزمت على إطلاق منتدى عالميّ للشباب يتم من خلاله تثقيف الشباب غير المسلم على قيم شباب الإسلام بهدف التعريف بحقيقة تعاليم الإسلام.

وثيقة مكة

عدّ الشيخ العيسى وثيقة مكة المكرمة، في طليعة وثائق العصر الحديث، حيث صادق عليها أكثر من 1200 مفت وعالم، وأوضح أن الرابطة ستنظم لاحقا في المدينة المنورة مؤتمرا دوليا يحتفي بوثيقة المدينة التي أمضاها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وغدت أهم الوثائق الدستورية في التاريخ الإنساني، وأن الرابطة اعتمدت إنشاء متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية بمكة المكرمة في مدينة المستقبل الواعدة الفيصلية.

توصيات الملتقى

- التزام الخطاب الديني بالمنهج الصحيح للكتاب والسنة

- تناسب هذا الخطاب مع العصر الذي تقاربت فيه الثقافات

- ضبط الفتوى لقطع الطريق على دعاة الغلو والتطرف

- إيجاد برامج عملية لتدبر نصوص الوحيين وتحويلها إلى سلوك يومي

- تشجيع استخدام التقنيات الحديثة ولاسيما وسائل التواصل

- إنشاء منصة لإنتاج البرمجيات والتطبيقات الذكية المتعلقة بالقرآن والسنة

- إطلاق جائزة عالمية تمنح لخدمة الكتاب والسنة

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- العمل على نشر ثقافة الوقف على المشروعات المتعلقة بخدمة الوحيين

- استثمار الإعلام في نشر الوعي المجتمعي بأهمية توظيف الوقف لخدمة الوحيين

- توسيع مناشط الهيئة العالمية للكتاب والسنة

إنجازات الرابطة

- 36 دولة تمثلت في المنتدى

- 88 دولة نفذت فيها برامج تحفيظ القرآن وتجويده

- 68 كلية ومعهدا لمؤسسات الرابطة القرآنية

- 7500 طالب يدرسون فيها

- 61275 قارئا تخرج فيها

- 5055 مجازا ومجازة

- 193 دورة تدريبية

- 3 آلاف منحة دراسية

- 11475 إماما أوفدوا لصلاة التراويح

- 2 مليون مصحف تم توزيعها

- 24215 مستفيدا من المقرأة الإلكترونية