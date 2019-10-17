الديمقراطيون يتقدمون في تحقيق عزل ترمب

أكد الديمقراطيون أنهم باتوا يراكمون عناصر الاتهام بهدف عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفضل سلسلة من جلسات الاستماع في الكونجرس على الرغم من الرفض المتكرر للبيت الأبيض التعاون مع التحقيق.

واستأنف الكونجرس، الثلاثاء، عمله بعد أسبوعين من التوقف، وهي فترة استفاد منها النواب الديمقراطيون لدفع تحقيقهم حول الرئيس الأميركي قدما، وهم يسعون إلى تحديد ما إذا كان الرئيس استغل منصبه ليجبر كييف على التحقيق بشأن نائب الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن الذي يخوض المنافسة للترشح للانتخابات الرئاسية في 2020.

ودانت زعيمة تكتل الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي والمسؤول عن التحقيق في المجلس آدم شيف، في مؤتمر صحفي رفض إدارة ترمب تقديم وثائق للكونجرس.