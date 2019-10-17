ويعمل مارشال، عالم الاجتماع، الذي تركز أبحاثه على الحروب الأهلية في إفريقيا، وعاد أخاه، خبيرة العلوم الإنسانية، في جامعة العلوم السياسية في باريس.
وأعلن صندوق تحليل المجتمعات السياسية التي يشارك الاثنان في عضويته، اعتقال مارشال على موقعه، وقال إنه لم يعلن عن اعتقاله سابقا بناء على طلب السلطات الفرنسية، لكنه قرر الإعلان عن اعتقاله بعد أن تحدثت عنه صحيفة «لا فيجارو» .
وذكر الصندوق «رأت السلطات الفرنسية أن الصمت أفضل، وبدأت العمل على أعلى المستويات لضمان الإفراج عن زملائنا»، مبينا أن الحكومة الفرنسية رغبت في منع تحول هذه المسألة إلى سبب «لإشعال المشاعر القومية» في طهران.
وأكدت الخارجية في بيانها اعتقال مارشال وأعربت عن إدانتها الشديدة لاعتقاله، وقالت في البيان «ندعو السلطات الإيرانية إلى الشفافية في هذا الملف وإنهاء هذا الوضع غير المقبول»، مبينة أنها تعمل من أجل الإفراج عن الباحثين.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس تطالب طهران بإطلاق سراح باحث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.