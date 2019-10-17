عبدالعزيز بن سعود في اجتماعات وزراء داخلية الخليج

وكان في استقباله لدى وصوله مطار مسقط الدولي، وزير الداخلية العماني حمود البوسعيدي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، ووكيل وزارة الداخلية المهندس خالد البوسعيدي، ومحافظ البريمي خليفة بن المرداس البوسعيدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد الثقفي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية العمانية.
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