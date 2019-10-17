وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود أمس، إلى العاصمة العمانية مسقط لرئاسة وفد المملكة في الاجتماع الـ36 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في استقباله لدى وصوله مطار مسقط الدولي، وزير الداخلية العماني حمود البوسعيدي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، ووكيل وزارة الداخلية المهندس خالد البوسعيدي، ومحافظ البريمي خليفة بن المرداس البوسعيدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد الثقفي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية العمانية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعزيز بن سعود في اجتماعات وزراء داخلية الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.