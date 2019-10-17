مجتمع السلم الجزائرية تنتقد تعطيل مسار الانتقال

وقال بيان للحركة أمس إن المكتب التنفيذي الوطني يحمل السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي، وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادتين 7 و8 من الدستور، لافتة إلى أجواء التوتر وعدم الثقة والشك وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية.
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