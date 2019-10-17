مرسوم بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان

أصدر المجلس السيادي في السودان، أمس، مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان، بالتزامن مع مفاوضات السلام الجارية في جوبا بين الحكومة والفصائل المسلحة.

وقف إطلاق النار

وأعلنت وكالة أنباء السودان في نبأ عاجل صدور مرسوم دستوري بوقف إطلاق النار في «كل أنحاء السودان».

ويستضيف رئيس جنوب السودان سلفا كير المحادثات في عاصمته جوبا، حيث وقعت بعض الجماعات المتمردة على مسودة اتفاق الشهر الماضي، والتي تضمنت بالتفصيل خارطة طريق للمحادثات وتدابير بناء الثقة وتمديد وقف إطلاق النار القائم بالفعل.

رسالة المفوضية

والتقى رئيس مفوضية السلام وعضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام بجوبا، سليمان آدم الدبيلو، في وقت سابق، أمس، المبعوث المشترك لبعثة الاتحاد الإفريقي جيرمايا كنقسلي ماما بولو.

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وأكد بولو أنه جاء إلى جوبا يحمل رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لكل أطراف عملية السلام السودانية، مفادها أن الاتحاد الإفريقي «على أتم الاستعداد لدعم المحادثات السودانية للتشاور مع الأطراف حول صور الدعم والدور الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد الإفريقي لإنجاح عملية السلام في السودان».

التفاوض المباشر

من جهة أخرى، أعلن عضو مجلس السيادة عضو وفد الحكومة السودانية لمحادثات السلام مع فصائل الكفاح المسلح محمد حسن التعايشي انطلاق التفاوض المباشر بين وفد الحكومة السودانية، أمس، بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، موضحا أن المفاوضات ستبدأ بين وفد الحكومة ووفد فصيل الحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز الحلو.

وأكد التعايشي في تصريحات صحفية عن انتهاء الترتيبات الفنية الرئيسة بين الوفود والوساطة حول التفاوض المباشر، مشيراً إلى أن وفود التفاوض أعلنت مجتمعة التزامها بالانخراط في مفاوضات جادة بغية التوصل إلى اتفاق سلام شامل يطوي صفحة الحرب في البلاد.