مقتل 3 في انفجار بأفغانستان

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن الهجوم وقع في ساعة مبكرة أمس في منطقة اليشينج في ولاية لغمان بشرق أفغانستان.
وأضاف «قتل ثلاثة أشخاص، اثنان منهما من القوات الأمنية وأصيب 27 آخرين بجروح».
وقال المتحدث باسم حاكم ولاية لغمان أسد الله دولت زاي إن الشاحنة انفجرت أمام مركز للشرطة، وألحقت أضرارا بالغة بمدرسة دينية مجاورة، لافتا إلى جرح عدد من التلاميذ من جراء الزجاج المتطاير.
وأعلنت حركة طالبان في وقت لاحق مسؤوليتها عن التفجير، وذلك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام ذكر أن التفجير، أودى بحياة العشرات من قوات الأمن الأفغانية.
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