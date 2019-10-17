وقالت البحرية إن بلاغا ورد إليها من غرفة عمليات حرس السواحل، حول وجود نداء استغاثة من قارب يحمل مهاجرين غير قانونيين.
وأضافت أن الزورق التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل بطرابلس أبحر صباح الأمس في مهمة بحث وإنقاذ، وبعد عملية جرت وسط ظروف اضطراب شديد للبحر تمكنت الدورية من العثور على قارب مطاطي على بعد 95 ميلا شمال غرب مدينة الخمس، وعلى متنه 90 مهاجرا غير قانوني، بينهم سبعة نساء، اثنتان منهن حوامل» حيث جرى تقديم ما يلزم من مساعدات.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 90 مهاجرا شرق طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.