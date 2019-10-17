إنقاذ 90 مهاجرا شرق طرابلس

أفادت البحرية الليبية أمس بأنها أنقذت 90 مهاجرا غير شرعي شمال غرب مدينة الخمس شرق طرابلس.

وقالت البحرية إن بلاغا ورد إليها من غرفة عمليات حرس السواحل، حول وجود نداء استغاثة من قارب يحمل مهاجرين غير قانونيين.

وأضافت أن الزورق التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل بطرابلس أبحر صباح الأمس في مهمة بحث وإنقاذ، وبعد عملية جرت وسط ظروف اضطراب شديد للبحر تمكنت الدورية من العثور على قارب مطاطي على بعد 95 ميلا شمال غرب مدينة الخمس، وعلى متنه 90 مهاجرا غير قانوني، بينهم سبعة نساء، اثنتان منهن حوامل» حيث جرى تقديم ما يلزم من مساعدات.