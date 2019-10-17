إثيوبيا تزود السودان بـ300 ميجاوات من الكهرباء يومياً

الخرطوم (الاتحاد) أعلنت الحكومة السودانية، أمس، أن إثيوبيا وافقت على تزويدها بـ 300 ميجاوات من الكهرباء يومياً، بعد تفعيل اتفاقية التبادل الكهربائي بين البلدين.

وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إن المجلس استمع إلى تنوير من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حول زيارته إلى إثيوبيا مؤخرا، والتي ناقش خلالها قضايا العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، وأشار إلى أن الأمر يتطلب بعض الجهيزات الهندسية والفنية لاستيعاب هذه الكمية المتفق عليها، والتي ستسهم جزئياً في حل مشكلة الكهرباء في السودان.

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