صحفي ألماني تركي: أردوغان يتبع نهج «رجل العصابات»

فرانكفورت (د ب أ)

وصف الصحفي الألماني التركي دينيز يوجيل، الذي كان محتجزاً لدى أنقرة -ويُحاكم اليوم في تركيا بتهمة التحريض على الإرهاب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يتبع نهج «تفكير رجل العصابات».

وأوضح يوجيل، أمس، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، بغرب ألمانيا: «عقلية هذا النظام تعتبر مزيجاً من تجار السجاجيد والمافيا، هكذا يفكرون». وأضاف أن الحكومة في أنقرة حاولت خلال فترة اعتقاله القيام بحملات دعائية من خلال ردود الأفعال المتوقعة من ألمانيا. وكان قد تم احتجاز يوجيل في سجن يخضع لحراسة مشددة غربي مدينة إسطنبول دون توجيه اتهامات له، في الفترة من فبراير 2017 ولنحو عام.

وقد أثر ذلك على العلاقات بين تركيا وألمانيا بشكل كبير. وبعد فترة طويلة من الشد والجذب السياسي، تم إطلاق سراح يوجيل والسماح له بمغادرة تركيا، إلا أن محاكمته بتهمة التحريض والترويج للإرهاب لا تزال جارية في تركيا. ومن المقرر عقد جلسة للمحاكمة اليوم.