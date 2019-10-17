مئات الأكراد السوريين يلجؤون إلى العراق

أربيل (أ ف ب)

وصل نحو 1000 كردي سوري خلال الأيام الأربعة الماضية إلى إقليم كردستان العراق المجاور، فارين من العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال سوريا، بحسب ما أشار مسؤولون أمس.

ونقلت تلك العائلات إلى مخيمات للاجئين في شمال غرب العراق، والتي كانت ملاذاً آمناً لملايين النازحين العراقيين مع اجتياح تنظيم «داعش» للبلاد في عام 2014، حسبما أكد مسؤول في محافظة دهوك، الحدودية مع سوريا.

وأوضح المسؤول طالباً عدم كشف هويته، أن هؤلاء اللاجئين وصلوا على دفعات.

ومن جهتها، أكدت المنظمات غير الحكومية العاملة في إقليم كردستان العراق، أنها في حالة تأهب قصوى مذ بدأت أنقرة قبل أسبوع عملية عسكرية في شمال سوريا، مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الغرب في قتال مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي.

وكانت منظمة الهجرة الدولية أفادت مساء السبت بأن «182 كردياً سورياً عبروا الحدود إلى كردستان العراق، هرباً من القصف في شمال شرق سوريا». وقال معاون محافظ دهوك للشؤون الإنسانية إسماعيل أحمد: «إن هؤلاء أصلاً كانوا حصلوا على إقامات في إقليم كردستان، ويبدو أنهم توجهوا إلى ذويهم قبل وقوع المعارك وحوصروا هناك، واليوم تمكنوا من العودة».