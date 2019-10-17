قوات سورية وروسية تملأ الفراغ في كوباني

عواصم (وكالات)

سارعت القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا إلى ملء الفراغ الذي خلفه انسحاب القوات الأميركية بالتقدم في الأراضي التي كانت تقوم تلك القوات بدوريات فيها.

وذكر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أمس، أن قواته غادرت مدينتي الرقة والطبقة وكذلك مصنعاً لشركة لافارج للإسمنت في إطار الانسحاب من شمال شرق سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل «مايلز كاجينز» على تويتر: «قوات التحالف تواصل انسحاباً مدروساً من شمال شرق سوريا، وانسحبنا، أمس، من مصنع لافارج للإسمنت والرقة والطبقة».ودخلت قوات الجيش السوري، أمس، مدينة كوباني عين العرب، في شمال سوريا بموجب اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية في مواجهة الهجوم التركي المستمر منذ أسبوع ضد مناطق سيطرتها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن: «إن قوات النظام ترافقها قوات روسية دخلت مدينة كوباني» ذات الغالبية الكردية والحدودية مع تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي، والتي طالما أعلنت أنقرة نيتها السيطرة عليها.

وأكد أحد سكان كوباني، أثناء تواجده في مركز المدينة، دخول قافلة لقوات الجيش السوري، مشيراً إلى أنها تتضمن ثماني حافلات وناقلتي جند وترفع العلم السوري.

وقال رامان صالح: «من المفترض أن ينتشروا قرب الحدود مع تركيا»، مضيفاً: «إنها خطوة إيجابية لتفادي أن تقع مجازر بحق السكان».

ولكوباني رمزية خاصة كونها شهدت في العام 2015 أولى أبرز المعارك التي هزم فيها المقاتلون الأكراد بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن تنظيم «داعش» الإرهابي. ومنذ ذلك الحين، باتت وحدات حماية الشعب الكردية تُعد رأس الحربة في قتال التنظيم المتطرف، وتعززت علاقاتها مع واشنطن التي استمرت في دعمها بعد انضوائها في تحالف قوات سوريا الديمقراطية.

وبعد هجوم شنته تركيا وفصائل سورية موالية لها في التاسع من الشهر الحالي، وأمام إصرار واشنطن على سحب جنودها من مناطق سيطرتهم، لم يجد الأكراد حلاً سوى اللجوء إلى دمشق وحليفتها موسكو.

وكانت النتيجة أن أعلنت الإدارة الذاتية الكردية الأحد الماضي اتفاقاً مع دمشق ينص على انتشار قوات الجيش السوري على طول الحدود مع تركيا لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية في تصديها للهجوم التركي.

وبموجب الاتفاق، انتشرت قوات الجيش السوري خلال اليومين الماضيين في مدينة منبج ومحيطها في شمال شرق حلب، وبلدة تل تمر شمال غرب الحسكة، ومحيط بلدة عين عيسى في شمال الرقة. وكانت قوات الجيش وقوات سوريا الديمقراطية سيطرت يوم الثلاثاء الماضي على قاعدة انسحب منها الجنود الأميركيون قرب كوباني. وتفصل خطوط تماس بين قوات الجيش من جهة والفصائل السورية الموالية لأنقرة من جهة ثانية، أما القوات التركية فتقف في الصفوف الخلفية، وتتواجد بشكل أساسي في المناطق المحاذية للحدود، وفق المرصد السوري.

إلى ذلك، دفع الجيش التركي والمليشيات الموالية لأنقرة، أمس، بتعزيزات عسكرية كبيرة تمهيداً لدخول مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي بشمال شرق سوريا. وقال أحد قادة الميليشيات: «وصلت أرتال عسكرية ضخمة إلى مدينة جيلان بينار التركية المقابلة لمدينة رأس العين السورية، تمهيداً لدخولها إلى مدينة رأس العين خلال الساعات القليلة القادمة». واندلعت اشتباكات، أمس، بين الجيش السوري والقوات الكردية من جهة والمليشيات المقاتلة الموالية لتركيا من جهة أخرى في شمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقتل عسكريان في الجيش السوري بقصف مدفعي شنّته، أمس، فصائل موالية لتركيا في شمال سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.