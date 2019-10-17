الإعلام الغربي: غزو أردوغان لشمال سوريا وحّد الجميع ضده

دينا محمود، شادي صلاح الدين (لندن)

واصل الإعلام الغربي هجومه العنيف على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد قرار غزو شمال سوريا، مؤكداً أن هذا القرار الكارثي يجب أن يتبعه تنحي الرئيس التركي وخاصة أنه مسؤول عن كثير من الكوارث داخل تركيا، وخارجها على المستوى الدولي. وأكدت التعليقات أن الغزو التركي وحّد الجميع ضد أردوغان، مشيرة إلى تحدي الرئيس التركي للدعوات الإقليمية والدولية المُطالبة إياه بوقف عدوانه على جارته الجنوبية الذي يتسبب في كارثة إنسانية تتمثل في نزوح اللاجئين وتزايد مخاطر عودة «داعش» الإرهابي.

وفي هذا الإطار وصف كاتب بريطاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس الديكتاتوري، مطالباً بضرورة رحيل أردوغان بعد أن تسبب في سلسلة من الكوارث محلياً ودولياً، وآخرها القرار الكارثي بغزو سوريا.

وقال الكاتب، سايمون تيسدال، في مقاله في صحيفة «الجارديان» إنه إذا كان رجب طيب أردوغان صادقاً فيما يدعيه بأنه وطني حقيقي، فيجب عليه أن يستقيل فوراً، مشدداً على أن الرئيس التركي تسبب في أمور مروعة داخلياً وخارجياً، وأن قرار غزو سوريا، رغم أنه كارثي بشكل غير عادي، إلا أنه ليس سوى حلقة جديدة من سلسلة طويلة من خطاياه الخارجية.

وأضاف أنه لا يزال يضر ببلاده، وأن تواجده في منصبه ليس لأنه يتمتع بالشعبية، التي فقدها منذ زمن، ولكن بسبب الخوف الذي زرعه في نفوس العامة وتمسكه بالسلطة بشكل وقح، وبالتالي فقد حان وقت رحيله، وخاصة أن فترة حكم أردوغان التي استمرت 16 عاماً، كرئيس للوزراء ثم رئيس للبلاد، تميزت في الداخل بتزايد الاستبداد والقمع، واقتصاد فوضوي وفساد.

وأكد أن غزو سوريا أثار قلق دول المنطقة بشدة، ووحد الجميع ضد أردوغان سواءً حلفاءه أو أعداءه، مشيراً إلى أن الغرب بصورة عامة يخشى تهديده المستمر بفتح حدوده أمام 3.6 مليون لاجئ سوري، ويرى أن غزو سوريا سيعيد إحياء تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأشار إلى أن رد الفعل الدولي الغاضب لكارثة أردوغان في سوريا، الذي كشف علانية عن خطئه، سيزيد من إضعافه أمام الشعب التركي، وإذا كثفت الولايات المتحدة من العقوبات التي تم فرضها سيؤدي ذلك إلى تراكم المشاكل الاقتصادية عليه، مما سيسبب المزيد من المصاعب، وارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف، وإذا بدأت قوات الجيش التركي في فقدان العديد من عناصرها في المستنقع السوري، فإن هذا الحالم بعودة الإمبراطورية العثمانية سيكون في مأزق كبير.

وفي الإطار نفسه حذرت صحيفة «التايمز» البريطانية من أن الغزو التركي الحالي لشمال سوريا يشكل مأزقاً حقيقياً أمام الدول الأوروبية، ويهدد التحالف الغربي الذي يعاني من الهشاشة من الأصل، كما يثير مخاوف من وقوع مذابح واسعة النطاق كتلك التي شهدتها منطقة البلقان قبل ربع قرن تقريباً.

وقالت الصحيفة: إن إقدام نظام رجب طيب أردوغان على الزج بجيشه في «الحرب التي طال أمدها في سوريا.. يفرض مشكلات معقدة» أمام قادة الدول الغربية، ويشكل «معضلة لأوروبا» التي تحاول اتخاذ موقف موحد على صعيد فرض عقوبات على تركيا، رداً على إطلاقها عدوانها الحالي ضد «القوات الكردية (السورية) التي كانت تعتبر نفسها حتى وقت قريب رفيقة سلاح لقوات الولايات المتحدة وبريطانيا، وغيرهما من البلدان الأعضاء في دول حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وفي مقال افتتاحي، أشارت «التايمز» إلى تحدي أردوغان للدعوات الإقليمية والدولية المُطالبة إياه بوقف عدوانه على جارته الجنوبية، ورفضه التوصل إلى أي حلول وسط، عبر الزعم بأنه لا خيار أمام تركيا سوى «حماية أمنها» في ظل وجود ما يدعي أنها «ثغرات أمنية ناجمة عن انتشار عدد كبير من المسلحين الأكراد على الحدود».

وفي هذا السياق، استبعدت «التايمز» أن تُكلل المحاولات الأوروبية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بالنجاح، في ضوء أن أوروبا «تحاول بلورة موقف يرضي تركيا ويُبقي ضمير القارة نقياً في الوقت نفسه».

وطالبت الافتتاحية أردوغان بكبح جماح الميليشيات الموالية له «التي يبدو أنها عازمة على ارتكاب أعمال انتقامية»، مُحذرة في الوقت نفسه من تزايد مخاطر حدوث «كارثة إنسانية» في شمال سوريا، مُطالبة النظام الحاكم في أنقرة بضبط النفس، والسيطرة على المسلحين التابعين له. وأشارت إلى أن التقاعس عن القيام بذلك يفتح الباب أمام «داعش» لإعادة تنظيم صفوفه، واستعادة نشاطه من جديد.

وأشارت إلى أن الأيام القليلة التي انقضت منذ بدء العدوان التركي على سوريا، حفلت بالمؤشرات المُنذرة والمثيرة للقلق بشدة، على رأسها نزوح قرابة 130 ألف مدني من ديارهم، ومقتل العشرات من المسلحين الأكراد، علاوة على إقدام المسلحين المتحالفين مع نظام أردوغان على إعدام السياسية الكردية هفرين خلف الأمينة العامة لحزب «سوريا المستقبل». وبجانب هذا وذاك، وسّع النظام التركي عملياته البرية والجوية لمسافة 120 كيلومتراً تقريباً بطول الحدود، ما فتح الباب لعدد كبير من إرهابيي «داعش» للفرار من سجون كانوا يقبعون فيها في المنطقة الحدودية.