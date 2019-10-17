الناطق باسم القوات المشتركة في الضالع لـ"الاتحاد": تحرير «الفاخر» خطوة لتأمين الضالع

عدن (الاتحاد)

أكد الناطق باسم القوات المشتركة في الضالع النقيب ماجد الشعيبي أن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تلقت ضربات موجعة خلال الأيام الماضية في مختلف جبهات محافظة الضالع المحاذية لمحافظتي إب وتعز.

وأضاف النقيب الشعبي في تصريح لـ«الاتحاد» أن القوات المشتركة في الضالع تمكنت من نقل مسرح العمليات العسكرية بشكل كامل إلى عمق مناطق محافظتي إب وتعز وهو ما جعل الميليشيات منهزمة وغير قادرة على استعادة المناطق المحررة.

ولفت إلى أن الانتصارات المتتالية التي أحزرتها القوات المشتركة في شمال وغرب الضالع خلال الأيام الماضية كانت بدعم وإسناد ومتابعة حثيثة من قبل التحالف العربي وضمن الأهداف الاستراتيجية الرامية لإنهاء الانقلاب الحوثي والتصدي لمشروع إيران في المنطقة.

وقال الشعيبي إن «العملية العسكرية الكبرى التي أطلقت في الفاخر وقعطبة وحجر والأزراق ومناطق أخرى في شمال وغرب الضالع حققت الكثير من النجاحات، وأسهمت بشكل كبير في استكمال تأمين الضالع»، مضيفاً: «لدينا عدد من الأهداف الاستراتيجية خلف مديرية الفاخر لكي، لا يحدث لها أي اختراق في محافظة الضالع مجدداً».

وأشار الناطق العسكري إلى أن هناك غرفة عمليات مشتركة بين جميع القوات، مشيرا إلى أن جميع القوات تخضع لقيادة المحور في الضالع بقيادة اللواء هادي العولقي، وهناك تنسيق عمليات مباشر مع قيادة التحالف العربي.

وأكد الناطق باسم القوات المشتركة في الضالع أنه «بدعم التحالف العربي استطاعت القوات إفشال تلك المخططات وحولنا أهدافهم إلى سراب، وهدفنا اليوم هو تحرير وتأمين محافظة الضالع والتوغل في مناطق تابعة لمحافظتي إب وتعز من أجل تحويل تلك المناطق إلى قواعد انطلاق عسكرية لتحرير ما تبقى من تلك المحافظتين».