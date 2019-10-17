ميليشيات الحوثي تخرق هدنة الحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء) صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابة الموالية لإيران أمس، خروقاتها النارية للهدنة الإنسانية الهشة التي تسري في محافظة الحديدة، وأفادت مصادر ميدانية بأن الميليشيات شنت قصفا مدفعيا وصاروخيا واسعا على العديد من مواقع قوات المقاومة المشتركة في مدينة الحديدة وعدد من مديريات المحافظة.

وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية والرشاشات المتوسطة مواقع القوات المشتركة في منطقة «كيلو 16 وشارع الخمسين» شرق وشمال شرق مدينة الحديدة، مشيرة إلى أن القصف استهدف أيضاً مواقع تابعة للقوات المشتركة شرق وجنوب مديرية «الدريهمي»، كما قصفت ميليشيات الحوثي مواقع للقوات المشتركة شمال مديرية «التحيتا» جنوب محافظة الحديدة حيث رصد السكان هجمات حوثية مدفعية وصاروخية على منطقة «الجبلية» الاستراتيجية جنوب شرق المديرية.

وصرح مصدر في القوات المشتركة بالحديدة، أن ميليشيات الحوثي صعدت موخراً من عمليات الاستهداف والقصف المتواصل على مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة في ظل صمت أممي مطبق حيال تلك الخروقات المستمرة.

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