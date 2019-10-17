عدن(الاتحاد) اعترض مسلحون قبليون أمس، عشرات الصهاريج المحملة بالنفط الخام أثناء مرورها في طريق واصل بين محافظتي مأرب وشبوة عقب ساعات من إعلان الحكومة اليمنية استئناف عملية إنتاج النفط الخام وتصديره للخارج عبر ميناء «النشيمة». وقال مصدر محلي إن مسلحين قبليين من «آل ضمن الدماشقة» اعترضوا أول دفعة من ناقلات النفط الخام أثناء مرورها في منطقة «رويك» وأقدموا على إحراق إحداها تحت مبرر المطالبة بتنفيذ «مطالبات شعبية خاصة بهم»، موضحاً أن باقي الناقلات المحملة بالنفط واصلت طريقها نحو ميناء «النشيمة» النفطي في شبوة تمهيداً لتصديرها وفقاً لما خططت له السلطات اليمنية.

وأكد مصدر في شركة النفط بشبوة أن أكثر من 100 ناقلة تحمل النفط الخام وصلت خزانات نفطية في قطاع «عياذ» قادمة من حقول الإنتاج في مأرب تمهيداً لتصديرها، لافتا إلى أن عملية نقل النفط الخام تمت عبر البر من «صافر» إلى شبوة، لافتاً إلى أن هذه الدفعة الأولى وستعقبها دفعات لاحقة ومستمرة من أجل مضاعفة عمليات نقل النفط الخام وتصديره ضمن خطة إعادة تشغيل القطاع النفطي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم مسلح يستهدف صهاريج نقل النفط في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.