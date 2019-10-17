«الهلال» يدعم القطاع التعليمي في عدن والضالع

عدن (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدات الهادفة إلى الارتقاء بالعملية التعليمية الأكاديمية في مختلف كليات جامعة عدن، وذلك ضمن البرامج التنموية التي تقدمها من أجل تطبيع الأوضاع وإنعاش القطاعات الخدمية في المحافظات المحررة.

وتسلمت كلية اللغات في جامعة عدن أمس، مساعدات فنية وتقنية متنوعة مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعد يوم فقط من تسلم قيادة الجامعة مساعدات مماثلة لكليات التربية التابعة للجامعة والمتواجدة في محافظات لحج والضالع وشبوة فضلاً عن كليتي الدراسات والنفط.

وثمن الدكتور محمد عقيل العطاس القائم بأعمال رئيس جامعة عدن، الدعم السخي الذي تقدمه الإمارات لصالح تحديث المنظومة الإدارية في جامعة عدن ومختلف كلياتها، واصفاً هذه الهبة بمثابة «المدماك الذي يقوي العلاقة الأخوية العريقة التي تربط دولة الإمارات بمدينة عدن».

وأوضح أن هذه المساعدات تشمل أجهزة كمبيوتر وطابعات ومستلزمات إلكترونية، لمبنى نيابة شؤون الطلاب وأجهزة براد الماء وخزانات خاصة بها، لافتاً إلى أن تلك المعونات باتت شيئاً مألوفاً وليس بغريب على الهلال الأحمر الإماراتي الذي سبق أن قام بدعم عدد من الكليات الأخرى التابعة للجامعة خلال الأسبوع الماضي. وأفاد أن هذا البرنامج الخيري يسهم في الارتقاء بالعمل الأكاديمي والإداري في كليات الجامعة وسينهي الكثير من الصعوبات التي كانت تعترض الإدارات الأكاديمية في الكليات، موضحاً أن المساعدات تستهدف كافة كليات جامعة عدن المنتشرة في عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع وشبوة.

من جهة أخرى، رفدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ثانوية «شكع» بمديرية «الحصين» التابعة لمحافظة الضالع بأثاث مدرسي ضمن جهود دعم القطاع التعليمي وتطبيع الأوضاع فيه، وجاءت الاستجابة العاجلة من قيادة الهلال الأحمر الإماراتي بعد أيام من مناشدة وجهتها المدرسة التي يدرس فيها الطلاب والطالبات من الأول ثانوي إلى ثالث ثانوي ويفترشون الأرض بسبب عدم توفر الكراسي في المدرسة.

من جانبه، عبر علي صالح الشيبة أحد معلمي المدرسة عن شكره وأبناء مديرية «الحصين» للهلال الأحمر الإماراتي على استجابتهم السريعة لمناشدة المدرسة وتوفير الكراسي للطلاب، مضيفاً أن الاستجابة الإماراتية وفرت للمدرسة عشرات الكراسي التي ستساعد بشكل كبير في إنجاح سير العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي، وأشار إلى أن مدارس القرى والمناطق النائية تشهد كثافة طلابية وينقصها عدد من الاحتياجات، موضحاً أن الهلال الأحمر الإماراتي داعم رئيس للقطاع التعليمي منذ التحرير من سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية عبر حزمة المشاريع التي يطلقها من تأهيل المدارس ورفدها بالتجهيزات اللازمة وتقديم مساعدات للطلاب تحثهم على العودة إلى صفوفهم.

وعبر الطلاب عن فرحتهم وسعادتهم بجلوسهم في المقاعد الدراسية أسوة بباقي الطلاب في المدارس الأخرى بعد أن ظلوا يتلقون تعليمهم على الأرض خلال الفترة الماضية.

وفي سياق آخر، وسعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية نطاق خدماتها الطبية المتنقلة لتشمل المناطق الجبلية البعيدة عن مراكز المديريات في الساحل الغربي.

حيث وصلت أمس الأول، عيادتان متنقلتان بكامل كادرهما الطبي الى قرية «الدروبي» في مديرية «موزع» بمحافظة تعز وباشرت عملها وسط ارتياح كبير في أوساط الأهالي.

وأوضح رئيس الفريق الطبي إن توسيع نطاق الخدمات الطبية يأتي بناءً على مسح ودراسة لمختلف القرى الجبلية في مديريتي «موزع» والوازعية غربي محافظة تعز.

وأضاف أن سكان القرى والعزل المستهدفة يعانون الأمرين للوصول إلى أقرب مرفق صحي جراء وعورة الطريق الأمر الذي دفع هيئة الهلال لتوسيع خدماتها الطبية والعمل بجدية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي فيها. وأشار إلى انتشار أمراض الجهاز التنفسي بكثافة لدى سكان المناطق الجبلية في موزع والوازعية، فضلاً عن الملاريا والحميات الأخرى.

ولفت رئيس الفريق الطبي إلى أنهم عالجوا في اليوم الأول ثلاثة وثمانين حالة معظمها مصابة بأمراض الجهاز التنفسي، متوقعاً تزايد حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مع دخول موسم الشتاء.

من جهتهم، عبر الأهالي عن سعادتهم بوصول العيادات المتنقلة بخدماتها المجانية إلى قراهم، شاكرين لدولة الإمارات العربية المتحدة مبادراتها الإنسانية والتي ستظل محفورة في الوجدان.