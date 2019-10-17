كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 21 شخصاً بعد تصادم حافلتين بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مسؤولة في قطاع الصحة بولاية شمال كردفان السودانية، إن 21 شخصاً قُتلوا، الأربعاء، في حادث تصادم بين حافلة ركاب كبيرة وأخرى صغيرة.

وقالت المدير العام لوزارة الصحة بالولاية أمل خليل، لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن 29 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح في الحادث، ونُقلوا إلى المستشفى.

يشار إلى أن حوادث المرور شائعة في السودان لسوء حالة الطرق، وقلة الامتثال لقوانين المرور.