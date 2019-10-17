القضاء يلغي انتخاب إيمان صبير رئيسة للمجلس الجماعي للمحمدية

قضت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط اليوم الأربعاء بإغلاء عملية انتخاب إيمان صبير رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية بناءا على طعن كان قد قدمه المستشار محمد العطواني.

وكانت المحكمة الإدارية قد قضت ابتدائيا بل أشهر برفض طلبات الطعن في انتخاب صبير المنتمية لحزب العدالة والتنمنمية ونوابها وهي العملية التي جرت يوم 31 دجنبر 2018، لكن غرفة الإستئناف قضت بإلغاء هذا الحكم الإبتدائي.

وكان حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة في شخص وكيلي لائحتيهما الانتخابية محمد العطواني ومحمد طلال قد تقدما بالطعن الإنتخابي المذكور، في المرحلة الإبتدائية التي أفضت إلى رفض الطلب، قبل أن يستأنفه العطواني.