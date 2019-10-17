مصدر كردي لـ"العين الإخبارية": تدمير 20 آلية تركية شمالي سوريا‎

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، من تدمير 20 آلية عسكرية تركية، وقتل قرابة 60 شخصا من قوات أنقرة والموالين لها، خلال اشتباكات بمدينة رأس العين شمالي البلاد.

وقال مصدر عسكري كردي فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "القوات التركية شنت الهجوم الأعنف على المدينة السورية منذ بدء عدوانها على شمال شرق سوريا في ٩ أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وأضاف المصدر الكردي إلى أن "القصف التركي على رأس العين لم يتوقف دقيقة منذ الثلاثاء".

وأشار إلى أن "القوات التركية استخدمت في هجومها كل الأسلحة الأرضية والجوية خاصة الصواريخ، وتم صد الهجوم بشكل كامل، وباءت كل محاولاتها في دخول المدينة بالفشل".

ولفت إلى أن "الهجوم التركي على رأس العين خاصة في محور بلدة العالية تم بأكثر من 100 آلية مدرعة بينها دبابات، ومدعوما بغطاء جوي وطائرات استطلاع".

وتابع أن "الاشتباكات أدت إلى تدمير 20 آلية عسكرية، والاستيلاء على 4 مصفحات ناقلة للجند ومقتل قرابة 60 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين من القوات التركية والموالين لها"، ولم يذكر المصدر الخسائر في صفوف الأكراد لكن بيانا صادرا عن حصيلة العمليات القتالية أكد مقتل 18 وإصابة 7 آخرين في صفوفهم.



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وبين أنه تم تدمير آليات تابعة للقوات التركية في حي الصناعة، واصفا ذلك الحي بـ"مقبرة للجيش التركي".

وحول جبهة عين عيسى، أوضح المصدر أن "القوات التركية شنت هجوما على البلدة من محورين"، فيما تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من وضع ألغام وقامت بعمليات قنص، حيث تم صد الهجوم بشكل جيد جدا وقتل العديد منهم وتدمير 5 آليات والاستيلاء على سيارة حربية".

وألمح إلى أن "القوات التركية دخلت بلدة العالية برأس العين، لكن القوات الخاصة الكردية تمكنت من إخراجهم منها بعد فترة قصيرة".

واختتم "من مسافة 450 كم الممتدة من مدينة المالكية شرقا حتى مدينة تل أبيض غربا، جميع البلدات والقرى في الشريط الحدودي تحت القصف المدفعي وقذائف الهاون من القوات التركية".

وقتل ما لا يقل عن 70 مدنيا ونزح أكثر من 300 ألف شخص جراء العدوان التركي المستمر على شمال شرقي سوريا منذ أسبوع، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبدأت تركيا، الأربعاء الماضي، هجوما عسكريا شمال شرقي سوريا، في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي "عدوانا سافرا وانتهاكا لسيادة دولة"، ووصفته جامعة الدولة العربية بـ"الغزو"، ودعت إلى ضرورة تحرك أممي بإيقافه.

وفي سياق متصل، أكدت وكالة الأنباء السورية إسقاط طائرة تركية مسيرة في قرية مجيبرة زركان، بريف ناحية تل تمر بمحافظة الحسكة.