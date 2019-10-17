وزير الخزانة الأمريكي: عقوبات تركيا شملت وزارتي الطاقة والدفاع

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365

قال وزير الخزانة الأمريكي، الخميس، إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على تركيا بسبب العدوان على شمال سوريا شملت وزارتي الطاقة والدفاع.

أعلن عضو مجلس النواب الأميركي مايكل مكول، الأربعاء، عن طرح حزمة عقوبات جديدة على تركيا بشأن التوغل في سوريا اليوم الخميس.

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وذكرت تقارير أمريكية الإدارة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات على تركيا بعد العدوان التركي على الشمال السوري.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل ثلاثة وزراء؛ بهدف إرغام أنقرة على أن “تنهي فورًا هجومها” العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، وباتت أموالهم في الولايات المتحدة مجمّدة.