واس: إرتفاع عدد المعتمرين الذين توفوا بحادث إصطدام حافة الى 35 شخصا

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن إرتفاع عدد المعتمرين الذين توفوا جراء حادث اصطدام حافلة بآلية ثقيلة بمنطقة المدينة المنورة الى 35 شخصا بالإضافة الى إصابة 4 آخرين، مشيرة الى أن ضحايا حادث التصادم من جنسيات آسيوية وعربية.
وكانت صحيفة "سبق" السعودية، ذكرت أن الحادث وقع بين مركبة وحافلة تقل معتمرين بالكم 170 بطريق الهجرة السريع هو خط سير يصل المدينة المنورة بمكة.
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