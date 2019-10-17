وزير الخزانة الأميركي: زيادة الرسوم على البضائع التركية سبق أن حققت المرجو منها

أعلن وزير الخزانة الأميركية ستيف منوشين أن "العقوبات المفروضة على ​تركيا​ بسبب العدوان الذي تشنه على سوريا شملت وزارتي الطاقة والدفاع"، مؤكدا أن "العقوبات لا تستهدف قطع الكهرباء عن الشعب التركي".

وردا على عدم وجود تأثير حقيقي للعقوبات على تركيا، قال منوشين إن "زيادة الرسوم على البضائع التركية سبق أن حققت النتائج المرجوة منها"، موضحا أن "الوضع التركي معقد لأن أنقرة شريك في حلف الأطلسي و​الأكراد​ قاتلوا مع الولايات المتحدة ضد داعش".