سلطات الجزائر تغلق 3 كنائس بروتستانتية لـ"ممارستها شعائر دون ترخيص"

كشف رئيس الكنيسة البروتستانتية ب​الجزائر​ القسّ صالح شلاح، أن "السلطات الجزائرية أغلقت على مدي يومين ثلاث دور عبادة تابعة للكنيسة البروتستانتية"، موضحا أن السبب الرسمي لهذا الغلق "هو ممارسة شعيرة دينية دون ترخيص"، لكنه اعتبر هذا السبب "ذريعة".

وأوضح أنه "منذ 2018 تم إغلاق 12 دار عبادة تابعة للكنيسة، وتقع آخر ثلاث كنائس تم إغلاقها في تيزي وزو على بعد 90 كلم من الجزائر العاصمة"، لافتا الى "أننا نحترم القانون ولدى الكنيسة البروتستانتية 46 دار عبادة في 12 ولاية من أصل 48 في البلد ونحو 10 آلاف مؤمن منضوين تحت جمعية معترف بها منذ 1974".

يذكر أن القانون الصادر في 2006، حول ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، يفرض الحصول على رخصة من لجنة خاصة في وزارة الشؤون الدينية.