طالب ​وزير العمل​ ​كميل ابو سليمان​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "بتحقيق جدي لمعرفة سبب ​الحرائق​ ومحاسبة اي مسؤول عنها"، داعيا الى "فتح تحقيق شفاف وسريع حول الطائرات المخصصة لاطفاء الحرائق لدينا وسبب وجودها خارج الخدمة، على الا يذهب التحقيق ادراج النسيان. نطالب بالتعويض سريعاً على المتضررين فعلياً بعيداً عن اي تنفيعات للمحاسيب".

من جهة أخرى، أعر ابو سليمان عن أسفه لأن "يتوجه زميل في ​الحكومة​ الى نائب عن الامة وامرأة هي النائب ​بولا يعقوبيان​ بهذه اللهجة واتمنى عليه تقديم الاعتذار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابو سليمان: لتحقيق جدي عن سبب الحرائق ووجود الطائرات خارج الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.