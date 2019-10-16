رجاء بلمير تحكي عن غلطتها في الحب – صورة

كشفت الفنانة، رجاء بلمير، أمس الثلاثاء، لجمهورها أنها بصدد معالجة موضوع الحب، والجروح، التي يتسبب فيها الفراق، في أغنية جديدة يرتقب إطلاقها قريبا تحت عنوان “حبك آخر غلطة”.
وفضلت رجاء بلمير، مرة أخرى، إصدار عمل منفرد، دون شقيقها الفنان عمر بلمير، الذي تشكل معه في العادة ثنائيا غنائيا.
وأعلنت بلمير لجمهورها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، خبر تحضيرها لعملها الجديد، بصورة من داخل الاستوديو، وعلقت عليها: “انتهيت من تسجيل أغنية حبك أكبر غلطة”، مشيرة إلى تعاملها فيها مع الفنان هشام بلمين.
وقالت بلمير إن أغنيتها الجديدة إهداء إلى كل غلطة مرت في حياتنا.
وسبق أن أصدرت رجاء بلمير أغان منفردة دون شقيقها عمر، الذي يشارك في أغلب إصداراتها، وقد فازا معا بجائزة أفضل فريق في الشرق الأوسط في مهرجان “نيكلوديون كيدز شويس “في دبي، أخيرا.
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